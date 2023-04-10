İsrail Cumhurbaşkanı yargı düzenlemesi konusunda hükümet ve muhalefet temsilcilerini bir araya getirdi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümet ve muhalefet temsilcilerini yargı düzenlemesi konusunda görüştürdü. Görüşmeye her iki tarafı temsilen anayasa hukuku uzmanları ve danışmanların da katıldığı ifade edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, tartışmalı yargı düzenlemesiyle ilgili hükümet ve muhalefet temsilcilerini bir araya getirdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, hükümet ile Yair Lapid liderliğindeki ana muhalefet partisi "Gelecek Var" ve Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'ndan temsilcileri Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, yargı düzenlemesi konusundaki diyalog çalışmaları çerçevesinde gerçekleşen görüşmeye her iki tarafı temsilen anayasa hukuku uzmanları ve danışmanların da katıldığı ifade edildi.

"Olumlu bir atmosferde, uzun saatler süren" görüşmede, müzakerelerin Hamursuz (Pesah) Bayramı sonrası yoğunlaştırılmış bir şekilde devam etmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclise getireceğini ifade etmişti.