İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu hafta Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştüğü bildirildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu hafta Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştüğü bildirildi. İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bu hafta Ürdün'deki kraliyet sarayında majesteleri Kral II. Abdullah ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Kral Abdullah'ın daveti üzerine düzenlendiği belirtilen görüşmenin "sıcak geçtiği" ve ikilinin "bölgesel düzeyde derin stratejik konuları tartıştıkları" belirtildi. Ziyaretin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti öncesi gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, "İsrail ve Ürdün arasındaki istikrarlı ilişkilerin korunması ve bölgedeki tüm aktörlerle diyalog ihtiyacının ele alındığı" kaydedildi. Açıklamada, önceden açıklanmayan ziyaretin kesin zamanına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.??????? AA / Mücahit Aydemir - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri İsrail Ürdün Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.