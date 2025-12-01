Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Netanyahu'nun Af Talebini Düşünerek Karar Vereceğim

Güncelleme:
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına ilişkin af talebi hakkında, 'İsrail'in çıkarını düşünerek karar vereceğim' dedi. Herzog, Netanyahu'nun talebinin kamuoyunda tartışmalara yol açtığını belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına ilişkin af talebi konusunda " İsrail'in çıkarını düşünerek karar vereceğini" ifade etti.

Herzog adına ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun talebinin ardından İsrail kamuoyunda yaşanan tartışmalara işaret edildi.

Netanyahu'nun af talebinin ülkedeki farklı topluluklar arasında tartışmalara yol açtığını kaydeden Herzog, "Bu konunun en doğru ve hassas şekilde ele alınacağını açıklamıştım. Yalnızca İsrail devleti ve toplumunun çıkarlarını göz önünde bulunduracağım." ifadelerini kullandı.

Şiddet içeren söylemlerin kendisini etkilemediğini ve saygılı söylemlerin diyaloğun önünü açtığını dile getiren Herzog, İsraillileri konuya ilişkin görüşlerini açıkça söylemeye davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için geçen ay Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen dün yaklaşık 6 yıldır yargılandığı davadan affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulunmuştu.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Netanyahu, ilk kez 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
