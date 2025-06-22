İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan İran Nükleer Programı Açıklaması

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının İran'ın nükleer programına önemli bir darbe vurduğunu belirtti. Herzog, bu durumu tarihsel ve cesur bir karar olarak değerlendirirken, detaylar hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin saldırısının ardından İran'ın nükleer programının "önemli ölçüde" darbe aldığını ancak tüm ayrıntıların henüz ortaya çıkmadığını iddia etti.

Herzog, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef almasına ilişkin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulundu.

ABD'nin saldırı kararını "tarihi ve cesur" olarak nitelendiren Herzog, bu kararın, potansiyel tehdit altında olduğunu öne sürdüğü dünyadaki birçok ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

Herzog, saldırıların ardından İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığı sorusuna verdiği yanıtta, detayları bilmediğini iddia ederek,"Ancak, İran'ın nükleer programının önemli ölçüde darbe aldığı benim için oldukça açık." görüşünü paylaştı.

İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırmasını doğrudan talep edip etmediği sorusuna verdiği yanıtta Herzog, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldıracağını bilmediğini öne sürdü.

Herzog, "Bu konuyu ABD'lilere bırakmaya karar verdik ve benim bu konuda özel olarak bir bilgim yoktu. Olay gerçekleştiğinde uyandım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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