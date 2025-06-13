İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan İran'a Yönelik Saldırılarla İlgili Açıklama

(ANKARA) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, " İran'ın liderleri, İsrail Devleti'ni yok etme niyetlerini açıkça ve tekrar tekrar ifade etmekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Rejim, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için yıllardır hazırlık yapmaktadır. İsrail'in kendini savunma konusunda doğal bir hakkı ve kutsal bir görevi vardır ve bunu her zaman kararlılık ve netlikle yerine getirecektir. İçtenlikle umuyoruz ki bu adım, bölgemizin gelecekte daha barışçıl ve müreffeh bir yöne evrilmesini sağlar" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu komuta kademesine ve askeri-nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün gece, İsrail halkımıza yönelik acil ve varoluşsal bir tehdidi etkisiz hale getirmek amacıyla hedefe yönelik bir operasyon gerçekleştirmiştir. Uluslararası toplum, son on yıllarda İran rejiminin, küresel bir terör imparatorluğunun başında olarak, bölgeyi vekil unsurlarıyla nasıl radikalleştirip istikrarsızlaştırdığını, askeri nükleer kapasitesini ilerletmek ve balistik füze cephaneliğini genişletmek için nasıl amansız bir şekilde çalıştığını görmüştür.

İran'ın liderleri, İsrail Devleti'ni yok etme niyetlerini açıkça ve tekrar tekrar ifade etmekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Rejim, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için yıllardır hazırlık yapmaktadır. İsrail'in kendini savunma konusunda doğal bir hakkı ve kutsal bir görevi vardır ve bunu her zaman kararlılık ve netlikle yerine getirecektir. İçtenlikle umuyoruz ki bu adım, bölgemizin gelecekte daha barışçıl ve müreffeh bir yöne evrilmesini sağlar."