İsrail Cumhurbaşkanı: 'Erken seçimlerle yeni bir sürece atılmadan önce dikkatli düşünmeliyiz'

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iktidardaki koalisyon hükümetinden bir milletvekilinin istifasıyla başlayan erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Erken seçimlerle yeni bir istikrarsızlık sürecine atılmadan önce dikkatli düşünmeliyiz. Bunun bedelini öderiz." dedi.

Herzog, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) verdiği röportajda, erken seçim ihtimali, son dönemde İsrail ve Filistin'de artan şiddet ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konularına değindi.

İsrail'de koalisyon hükümetinden bir milletvekilinin istifası üzerine, hükümetin düşme ve erken seçimlere gidilmesi olasılığını değerlendiren Herzog, "İsrail'deki siyasi sistemin istikrara ihtiyacı var. Aksinin bir çok önemli konuda sonuçları oluyor. Ulus olarak birden fazla sınamayla karşı karşıyayız. Erken seçimlerle yeni bir istikrarsızlık sürecine atılmadan önce dikkatli düşünmeliyiz. Bunun bedelini öderiz." diye konuştu.

-"Çok acı verici bir akım"

İsrail'de son dört hafta içinde gerçekleşen dört ayrı saldırının ikisinin İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin bir soruya Herzog, "Bu çok acı verici bir akım. Normal yaşamak isteyen bir ulusu bozmaya çalışan katiller. Bizler butür tehditlerin üstesinden geldik, şimdi de bu tür eylemlerin üzerinden geleceğimize inanıyorum." yanıtını verdi.???????

Cumhurbaşkanı olmadan önce "Filistin meselesinde iki devletli çözüme" desteğini açıklayan Herzog, sembolik nitelikteki cumhurbaşkanlığı görevi nedeniyle "siyasi tartışmaların döndüğü" iki devletli çözüm hakkında yorum yapamayacağını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine karşı Tel Aviv'in yeterli tepki verip vermediğini değerlendiren Herzog, "Bu konuda kendimizi cezalandırmak doğru değil. İsrail, Ukrayna halkına yardım etmek için büyük çaba harcıyor. Ukrayna'dan gelen görüntüler feci. Buça katliamı hepimizi sarstı. Ancak binlerce İsrailli Ukrayna'da Ukraynalılara yardım etmek için çalışıyor." dedi.

İsrail'de koalisyon hükümetinde istifa

İsrail'de 8 partinin bir araya gelerek oluşturduğu koalisyonda geçen hafta Başbakan Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina Partisinden bir milletvekili, "hükümetin yeterince sağda olmadığı" gerekçesiyle istifa etmişti. Bu istifayla iktidar ve muhalefetin meclisteki sandalye sayısı 60-60 olarak eşitlenmişti.

İsrail'de sağın en büyük partisi muhalefetteki Likud lideri Binyamin Netanyahu, sağ unsurlara koalisyondan istifa çağrısı yapmış, ülkede erken seçim tartışmaları başlamıştı.

İsrail'de son üç haftada üçü silahlı dört saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. Son iki silahlı saldırının faillerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'den gelmesiyle gözler bu şehre çevrilmişti.

İsrail ordusunun bu ay başından itibaren Cenin ve çevresine düzenlediği baskınlarda 9 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca İsrail ordusunun, bu ay Batı Şeria'da baskıyı artırması üzerine, bölgede şiddet ve gerilim tırmanmış, çıkan son olaylarda 25 Filistinli, İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü. İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda çarşamba ve perşembe biri çocuk toplam altı Filistinli yaşamını yitirmişti.