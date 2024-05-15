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İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'nda kara saldırılarını genişletti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğun hava saldırıları ve topçu atışları eşliğinde kara saldırılarını genişletti. Yüzlerce Filistinli zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğun hava saldırıları ile topçu atışları eşliğinde kara saldırılarını genişlettiği ve barınma merkezlerindeki yüzlerce Filistinliyi zorla yerinden ettiği bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda kara saldırılarını genişleten İsrail ordusunun merkezdeki "Ternis Kavşağına" ulaştığını söyledi.

Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığını belirten tanıklar, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde çok sayıda Filistinlinin evini yıktığını aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cibaliya kampında "yüzlerce yerinden edilmiş Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına doğru zorla göç ettirdiğini" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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