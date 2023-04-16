İsrail cezaevindeki Filistinli kanser hastasının serbest bırakılması için 'bölgesel' çabalar sürüyor

İsrail cezaevinde tutuklu olan ve sağlık durumu kötüleşen kanser hastası Velid Dıkka'nın serbest bırakılması için bölgesel düzeyde çaba sarf edildiği belirtildi.

İsrail cezaevinde tutuklu olan ve sağlık durumu kötüleşen kanser hastası Velid Dıkka'nın serbest bırakılması için bölgesel düzeyde çaba sarf edildiği belirtildi.

Filistin hükümetine bağlı Mahkumlar ve Özgür Bırakılanlar İşleri Komisyonu Başkanı Kadri Ebu Bekr komisyon merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ebu Bekr, İsrail cezaevinde tutuklu bulunan ve sağlık durumu kötüleşen kanser hastası 60 yaşındaki Velid Dıkka'nın serbest kalması için "bölgesel düzeyde" muazzam çabalar harcandığını ve İsrail'le bir görüşme yapıldığını söyledi.

Dıkka'nın serbest kalmasını istediklerini aktaran Ebu Bekr, şöyle devam etti:

"Dıkka, 37 yıllık mahkumiyetini tamamladı. Cezaevine telefon sokmak suçlamasıyla 2 yıl daha ceza aldı. Filistinli esirin serbest bırakılması için harcanan çabaların başarıyla sonuçlanmasını ve yurt dışında tedavi görmesini umuyoruz."

Filistinli tutuklunun cezaevinde omurilik kanserine yakalandığını ve omurilik nakline ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Ebu Bekr, nakil için bir donör bulunduğunu ancak cezaevi yönetiminin bunun için herhangi bir muayene yaptırmadığını belirtti.

"Bir İsrail askerini kaçırıp öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Dıkka, 25 Mart 1986'dan bu yana İsrail hapishanesinde bulunuyor. Birkaç davadan toplam 39 yıl hapse mahkum edilen Dıkka, cezaevindeyken üniversite öğrenimini tamamlayarak Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yapmıştı.

Hıdır Adnan'ın da hayatı tehlikede

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf da uluslararası toplumu "Filistin halkına karşı artan suçları durdurması için işgale baskı yapmaya" çağırdı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada 71 günden bu yana açlık grevinde olan tutuklu Hıdır Adnan'ın hayatının "gerçek bir tehlike" altında olduğu uyarısında bulunuldu.

"Adnan'ın sağlık durumunun son derece tehlikeli bir aşamaya geldiği, her an şehit olmayla karşı karşıya olduğu" kaydedilen açıklamada, "uluslararası insan hakları kurumları dahil tüm yetkili makamlar vakit geç olmadan Filistinlinin hayatını kurtarmaya" çağrıldı.

Hıdır Adnan, idari tutukluluğa tepki amacıyla 2012 yılında 66 gün, 2015'te 52 gün, 2018'de 59 gün, 2021'de 25 gün açlık grevi yapmıştı. Adnan, halihazırda 5 Şubat'ta başladığı açlık grevine devam ediyor.