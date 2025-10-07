İsrail Cezaevinde Alıkonulan Aktivistlerin Korkunç Deneyimleri

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'yla Gazze'ye giderken yasa dışı olarak alıkoyduğu aktivistlerden İngiliz Evie Snedker, İsrail cezaevinde gördükleri muameleye ilişkin, "Kadınların başörtüleri, erkeklerin yanında, erkekler tarafından çıkarıldı. Uyumamıza, su içmemize, yemek yememize, en temel insani nezaketi görmemize bile izin verilmedi." dedi.

Küresel Sumud Filosu'yla Gazze'ye insani yardım götürmek isterken İsrail güçlerince yasa dışı olarak alıkonulduktan sonra önce Türkiye'ye sınır dışı edilen Snedker, ülkesine gelişinin ardından Londra Heathrow Havalimanı'nda AA muhabirine İsrail askerlerinin kendilerine muamelesini anlattı.

Snedker, "Batılı bir beyaz kadın olmam göz önünde bulundurulursa Filistinlilerin neler yaşadığını ancak hayal edebilirim. Saldırının her türlüsü vardı. Su verilmedi, ilaç verilmedi." diye konuştu.

Ciddi alerjik reaksiyonları (anafilaksi) hızlıca tedavi etmek için kullanılan tek kullanımlık enjektörünün de (epipen) elinden alındığını kaydeden Snedker, "Ölebilirim dediğimde, 'Umurumuzda değil' dediler. Kadınların başörtüleri, erkeklerin yanında, erkekler tarafından çıkarıldı. Uyumamıza, su içmemize, yemek yememize, en temel insani nezaketi görmemize bile izin verilmedi." ifadelerini kullandı.

Snedker, İsrail askerlerinin acemilik örnekleri gösterdiğini ve organize hareket edemediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gemilere çıkan askerler dalga çıktığında ayakta bile duramıyordu. Otomatik pilotu çalıştıramıyorlardı. Kendi silahlarını bile temizleyemiyorlardı. Kendilerine karşı olanlara saygı göstermedikleri gibi acemilik ve beceriksizlik de göze çarpıyordu."

"Greta'nın etrafına İsrail bayrakları asıp gülüyorlardı"

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e yapılanlara da değinen Snedker, "Yanına İsrail bayrakları asıyorlardı. Limana geldiğimizde hepimiz zorla gemiden indirildik ve sırayla beton zemine oturtulduk ama o (Greta), tek başına arkada bir köşede oturtuldu. Etrafına İsrail bayrakları asıp gülüyor, eğleniyor ve iğrenç davranışlarda bulunuyorlardı." dedi.

Snedker, kaldıkları hücrede iki ranza olmasına karşı 15 kişinin yerleştirildiğinin altını çizdi. Yeterli yatak ve battaniye verilmediğini de hatırlatan Snedker, gece soğuk, gündüz çok sıcak olan koğuşlarda hijyen de olmadığına dikkati çekti.

Türkiye'ye sınır dışı edildikten sonra gördükleri muamelenin ise çok iyi olduğunu belirten Snedker, şöyle devam etti:

"Başka şansım olmadığı için içtiğim sudan ötürü hastaydım ve bayılmak üzereydim. (Türkler) Çok iyiydiler. İner inmez bize kıyafet ve ayakkabı verdiler. Hala cezaevi kıyafetleri içindeydik. Yemek verdiler. Bizi havalimanından hemen Adli Tıp'a götürüp incelemeler ve tıbbi kontrol yaptılar. Aldığımız tüm darbelere bakıp psikolojik analiz yaptılar. Ben çok hasta olduğum için hemen hastaneye gönderdiler ve tedavi ettiler. Sonra da otele yerleştirildik."

Snedker, buna karşın İsrail güvenlik güçlerinin yaptıklarını sıralayarak "Bize karşı muamelede çok sertlerdi. Üst araması yaparken bacaklarınızı ayırıyorlar ama bacaklarınıza vurarak ayırıyorlar. Arama yaparken ellerini kasıklarınıza kadar zorla sokuyorlardı. İnsanların cinsel istismara uğradığına dair ifadeler duydum. Pek çok kişiyle beraber dövülenleri gördüm. Oldukça acımasızlardı." ifadelerini kullandı.

"Bir daha döneceksek orada olacağım"

Fırsatı olursa tekrar Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkacağını kaydeden Snedker, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan bazı gemilerin Gazze'ye oldukça yaklaştığını hatırlattı.

Snedker, "Muhtemelen Gazzeliler o geminin ışıklarını gördü. Gemidekiler de bombaların sesini duydu ve Gazze'yi gördü. İsrail askerlerinin bazı durumlarda gösterdiği acemilik çok komikti. Bu yüzden bir daha döneceksek, bir daha bir araya geleceksek muhtemelen orada olacağım." diye konuştu.