İsrail, Cenin'de saldırı düzenledi: 1 ölü, 8 yaralı

ÇEKİM TARİHİ: 17 Mayıs 2024

1. Cenin'den çeşitli görüntüler

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Cuma gecesi Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir hedefe saldırı düzenledi.

Xinhua'ya konuşan sağlık görevlileri, Cenin mülteci kampına düzenlenen hava saldırısının, en az bir ölü ve sekiz yaralıya yol açtığını söyledi.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Wesam Bakr, ölen kişinin adının İslam Hamayseh olduğunu açıkladı.

Filistin İslami Cihad hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Hamayseh'in kendi üyelerinden biri olduğu doğrulandı.

IDF'den yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı ve helikopterinin saldırdığı binanın, "Cenin'deki terörist altyapının operasyon odası olarak kullanılan bir bina" olduğu belirtildi.

Hamayseh'in öldüğünü doğrulayan IDF, Hamayseh'in Cenin mülteci kampında aranan önemli kişilerden biri olduğunu ve yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirilen ve bir İsraillinin ölümüne, diğerlerinin ise yaralanmasına yol açan iki silahlı saldırı da dahil olmak üzere birçok saldırıdan sorumlu olduğunu belirtti.

IDF'in açıklamasında hava saldırısının İsrail Güvenlik Ajansı'nın (ISA) istihbarat yönlendirmesi ile gerçekleştirildiğine de yer verildi.

Açıklamada, "Binada kilit öneme sahip teröristler saklanıyordu. Bunların bazıları, Cenin bölgesinde silahlı saldırılar düzenliyor ve başka saldırılar planlıyorlardı" denildi.

Açıklamada, "IDF ve ISA, İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü terör tehdidini engellemek için çalışmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cenin'den bildiriyor. (XHTV)