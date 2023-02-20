İsrail "casusluk" iddiasıyla Golan Tepeleri'nde 2 Suriyeliyi gözaltına aldı Güncel Haberler İsrail güçlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "istihbarat toplamak" için sınırı geçtiği iddia edilen 2 Suriyeliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "istihbarat toplamak" için sınırı geçtiği iddia edilen 2 Suriyeliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak'ta Golan Tepeleri'nin güneyinde yakalanan iki Suriyeli hakkında bilgi verildi. "Casusluk" iddiasıyla gözaltına alınan iki Suriyelinin soruşturma için ilgili makamlara sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Gays Abdullah isimli Suriyelinin sınır bölgesindeki ordu kuvvetleri hakkında istihbarat toplamaya çalıştığı öne sürüldü. Açıklamada, Gays Abdullah'ın, sorgusunda, "sınır bölgelerinde saldırı planlayan diğer unsurlar hakkında bilgi verdiği" ifade edildi. Gözaltına alınan diğer Suriyeliye ilişkin bilgi verilmedi. Suriye'deki Esed rejimi makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı. İsrail güçleri, 29 Ocak'ta Golan Tepeleri'nin güneyindeki sınır tellerine yaklaştıkları gerekçesiyle bir Suriyeliyi ateş açarak öldürmüş, birini de yaralamıştı. İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. Kaynak: AA / Güncel Golan Tepeleri İsrail Güncel Haberler

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