İsrail Büyükelçisi Yuval Waks, Senegal'da Öğrencilerce Yuhalandı

İsrail Büyükelçisi Yuval Waks, Senegal'da Öğrencilerce Yuhalandı
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İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, Cheikh Anta Diop Üniversitesi'nde verdiği konferansta Filistin destekçisi öğrenciler tarafından yuhalandı ve protesto edildi. Öğrenciler, 'Özgür Filistin' ve 'İsrail savaş suçlusu' gibi sloganlar attı.

İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, bir konferans için davet edildiği Cheikh Anta Diop Üniversitesinde (UCAD) öğrenciler tarafından yuhalandı.

Büyükelçi Waks, "Uluslararası ilişkiler uygulamaları ve devletler arası anlaşmalar" başlıklı konferansta konuşmak üzere davet edildiği Senegal'in en büyük üniversitesi UCAD'da öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Waks'ın konuşma yapacağı salon ve etrafında toplanan öğrencilerin, "Özgür Filistin, "Özgür Gazze", "İsrail savaş suçlusu" sloganları atarak Waks'ı yuhaladığı görüldü.

Waks, tepkiler yüzünden konuşmasını yapamadan üniversiteden ayrılmak zorunda kalırken, öğrenciler ellerinde Filistin bayraklarıyla Waks'ın peşinden gitti.

Gambiya, Gine, Gine Bissau, Kabo Verde ve Çad'a da akredite olan Waks, güven mektubunu 8 Mayıs'ta Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ye sunmuştu.

Senegal ile Filistin'in tarihi dostluğu

Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya, 1960'lı yıllara dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem Zaire olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de arabuluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Senghor döneminde, 1973'teki Arap- İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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