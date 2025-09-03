İsrail Büyükelçisi'nden Küresel Sumud Filosu'na İronik Yorum

İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan ve İsrail'in müdahale etme tehlikesinin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'ndakiler (Global Sumud Flotilla) hakkında ironik bir yorumda bulunarak, "Her halükarda hayatta kalmaları için onlara bol şans diliyorum." dedi.

İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka, Radyo J'de katıldığı programda, İsrail'in Gazze politikasına ve Avrupalı devletlerin Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avrupalı devletlerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının, "Hamas'ı meşrulaştırmaya" hizmet edeceğini ileri süren Zarka, İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun ise bir yardım girişiminden ziyade "eğlence gezisi" olduğunu söyledi.

Zarka, girişimde yer alan siyasileri "görünürlük arayışındaki üçüncü sınıf politikacılar" olarak niteleyerek, Küresel Sumud Filosu'nun "medya gösterisi" haline getirildiğini savundu.

Ayrıca sonbaharda Akdeniz'deki iklim şartlarından bahseden Zarka, İsrail'in müdahale tehlikesinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu hakkında, "Her halükarda hayatta kalmaları için onlara bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçinin ifadelerine tepki

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, Büyükelçi Zarka'nın üç LFI üyesinin de yer aldığı Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Portes, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Soykırım büyükelçisi Joshua Zarka Radio J'de Filoya katılanları tehdit ediyor." dedi.

Fransa'nın Büyükelçi Zarka'yı sınır dışı etmesi gerektiğini ve "İsrail terör hükümetinin bir şubesi olan (Paris) büyükelçiliğini" kapatması gerektiğini vurgulayan Portes, "Bir halkı aç bırakan, soykırım yapan ve apartheid politikaları uygulayan bu kişilerin Fransız topraklarında işi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.