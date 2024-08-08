İsrail, Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu: 12 ölü
- İsrail, Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu: 12 ölü İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.
- İsrail, Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu: 12 ölü
GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki yoğun nüfuslu Bureij Mülteci Kampında Nashwan, Abu Zeina ve Ashour ailelerine ait 3 eve hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca Filistinlinin yaralandığını aktardı. Yaralılar Deyr el-Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ve El Avda Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsrail'in uyarı yapmadan evleri hedef aldığı öğrenildi.