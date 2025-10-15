İsrail, bu gece Gazze'den 5 esirin cesedinin teslim edilmesini bekliyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'den bu gece İsrailli 5 esirin teslim alınabileceğini duyurdu.

KAN'da yer alan haberde, " İsrail, bu gece Gazze'den 5 esirin naaşını teslim almaya hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde başka detay verilmezken, Hamas'tan da konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.

İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle geriye kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.