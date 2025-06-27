İsrail Bombardımanlarında Gazze'de 59 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 59 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda, insansız hava araçları, deniz kuvvetleri ve topçu birlikleri kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 59 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde Şaban er-Riys Okulu yakınlarında bir grup sivilin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı saatlerde, Gazze kentinin batısında bulunan Şati Mülteci Kampı açıklarında ise İsrail Deniz Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli balıkçı hayatını kaybetti, biri yaralandı.

İsrail ordusunun, Netzarim Koridoru yakınlarındaki İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinde bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde, sabaha karşı bir İHA'nın yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 3, aynı bölgeye düzenlenen 2 bombardımanda 3 ve Şeyh Nasır Mahallesi'ne yapılan topçu saldırısı sonucu 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki sözde insani yardım merkezi yakınında toplanan sivillere açılan ateş sonucu 2 Filistinli daha yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, Gazze'nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Mesud Caddesi çevresinde ise gece boyunca İsrail ordusunun bina ve evleri patlattığı ve yıktığını aktardı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Usame bin Zeyd Okulu'na düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli, Gazze'nin güneybatısındaki Nabulsi Kavşağı'nda yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir mekanı hedef aldığı bombalı saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı ile güneydeki Han Yunus'ta sivilleri hedef aldığı hava saldırılarında ise 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları da İsrail'in Gazze şehrindeki Filistin Stadyumu'nun kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan bombardımanında 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaybolduğunu belirtti.

İsrail bombardımanının açtığı çukurun, çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ait bez ve naylondan yapılmış çadırları ve içindekileri yuttuğunu dile getiren görgü tanıkları, bombardımanda kaybolanları arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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