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İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze'de iletişim hizmetleri tamamen durdu

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Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurdu.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurdu.

Jawwal'dan yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle ağın önemli unsurlarının zarar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin (sabit ve cep telefonu ile İnternet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Jawwal ekiplerinin hizmetleri yeniden sağlamak için sahada mevcut imkanlar dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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