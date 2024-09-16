Gazze'de Savaşın Gölgesinde Doğan Sened Bebek: Serebral Palsi Hastası

Gazze Şeridi'nde 3 ay önce doğan Sened Ayyad, İsrail'in aylardır süren bombardımanı nedeniyle annesinin kendisine hamileyken yaşadığı sıkıntılar sonucu "Serebral Palsi" hastası olarak dünyaya geldi.

İsrail saldırıları nedeniyle her alanda büyük sıkıntılar yaşayan Gazze'deki siviller, bombardımandan kurtulsalar da başta temel gıda ve barınma sorunu gibi birçok problemle karşı karşıya kalıyor.

Filistinli anne Şevk Ayyad'ın 3 ay önce dünyaya getirdiği bebeği Sened, çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Beyninde sıvı birikmesi sonucu kafası büyüyen ve görme yetisini kaybeden Sened bebek, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yatıyor.

Hamileliği süresince savaşın gölgesinde sürekli bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalan ve İsrail bombardımanları sırasında salınan zehirli gazları soluyan Filistinli anne, 11 ayı aşkın süredir devam eden saldırılar nedeniyle ciddi anlamda açlık ve vitamin eksikliği de yaşadı.

Filistinli bebek çaresiz bir hastalığın pençesinde

Zorlu bir hamilelik geçiren Ayyad, 3 ay önce Serebral Palsi hastası oğlu Sened'i dünyaya getirdi.

Filistinli anne, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yatan ve burada tedavisi mümkün olmadığı için gözleri önünde eriyen minik yavrusunun başında çaresiz bekleyişini sürdürüyor.

Acılı anne, birçok cihaza bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi veren minik ve yorgun bedenindeki ağrılar nedeniyle sürekli ağlayan yavrusunu şırıngayla beslemeye çalışıyor.

"Şarapnel parçaları, hamileliğin ilk 3 ayında bebeğimin beynindeki ana arterlerden birinin felce uğramasına neden oldu"

AA muhabirine konuşan Filistinli anne, hamileliği sırasında yaşadığı sıkıntılara ilişkin şunları anlattı:

"Sened Visam Ayyad'ın annesiyim, savaş nedeniyle Gazze'de yerimden edildim. Ez-Zevayide bölgesinde saldırıya maruz kaldım. Füze saldırısı sonucu şarapnel parçaları hamileliğin ilk 3 ayında bebeğimin beynindeki ana arterlerden birinin felce uğramasına neden oldu. Birkaç kez yerimizden edildik. Hamileliğin son aylarında bu sorunun farkına vardık.

(Hamileliğimin) 8'inci ayında bende nefes darlığı oldu, daha sonra çocuk sezaryen ile doğdu ve kuvöze alınarak birden fazla beyin ameliyatı yapıldı. Çocuğumun kendisine uygun bir ortamda tedavi edilmesini temenni ediyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz durum çok zor."

"Bebeğimin Gazze dışında tedavi görmesi gerekiyor"

Bebeğinin Serebral Palsi hastası olduğunu ve Gazze dışında tedavi edilmesini istediğini dile getiren anne Ayyad, "Çocuğum Serebral Palsi hastası. Mevcut şartlarda hayatta kalabilecek temel imkanlardan mahrum. Bebeğimin Gazze dışında tedavi görmesi gerekiyor. Savaş ve abluka yüzünden büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Oğlum, beslenme tüplerine, özel sterilizasyon araçlarına ve Gazze'de bulunmayan birçok tıbbi malzemeye ve dışarıda daha gelişmiş bir tedaviye ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne olan sınır kapılarını, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını da içerecek şekilde kapattı. Bu kapı, 7 Mayıs'ta İsrail tarafından kontrol altına alınıp yıkıldı. Bu da yaralı ve hasta binlerce Filistinlinin dışarıda tedavi görmesini engelliyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre yaklaşık 3 bin 500 çocuk, yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 10 bin kanser hastası da Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyuyor.

İsrail Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye sağlanan elektrikleri kesti, tek elektrik santrali için yakıt girişini de engelledi. Su ve iletişim hatlarını kesen İsrail, gıda ve ilaç tedarikine izin vermezken sınır kapılarını da kapattı.

Gazze'ye şu anda çok sınırlı sayıda tıbbi malzeme ve uluslararası yardım İsrail üzerinden girebiliyor. Ancak bu yardımlar, insani ve sağlık açısından bir felaketi yaşayan Gazze halkının ihtiyacını karşılamaya yetmiyor.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi de bitmiyor.

Bombaların hedefi olmamak için bir bölgeden diğerine savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze Şeridi'nde nereye gideceklerini bilmiyor.

Zira, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle en az bir kere zorla yerinden edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.