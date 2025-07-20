İsrail, BM Yetkilisini Sınır Dışı Etmeye Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin kıdemli yetkilisi Jonathan Whittall'ın vizesini uzatmayarak onu sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Whittall, İsrail'i Filistinlilere karşı suçlamaları nedeniyle hedef alındı.

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall'ı sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Gideon Saar'ın, Whittall'ın vizesinin uzatılmaması talimatı verdiğini aktardı.

Sözcülük, Whittall'ı " İsrail'e karşı önyargılı ve düşmanca davranışlar sergilemek, gerçekleri çarpıtmak, yanlış raporlar sunmak, İsrail'i karalamak ve BM'nin tarafsızlık kurallarını ihlal etmekle" suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, meslek kuruluşlarının tavsiyesi doğrultusunda Whittall'ın vizesinin uzatılmaması talimatı verdiği kaydedildi.

BM yetkilisinin vizesinin ay sonunda sona ereceği ve sınır dışı edileceği bildirildi.

İsrail basını, kararın Whittall'ın İsrail'i Filistinlilere "ölüm cezası" uygulamakla suçlamasının ardından geldiğini iddia etti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
4 çocuğa hayvan dışkısı yediren utanmaza ödül gibi ceza

4 çocuğa dışkı yediren utanmaza ödül gibi ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı

Yönetimi kadınlar devraldı, erkeklerin girişi yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.