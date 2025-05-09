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İsrail, BM yardım merkezini vurdu: 4 ölü

İsrail, BM yardım merkezini vurdu: 4 ölü
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait yardım dağıtım merkezine saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralılar Endonezya Hastanesi'ne sevk edildi.

- İsrail, BM'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu: 4 ölü

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde insanlık dışı eylemlerini sürdürüyor. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar, ambulansların hızla olay yerine sevk edildiğini, çok sayıdaki yaralının Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 787'ye, yaralananların sayısının ise 119 bin 349'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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