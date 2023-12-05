İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu vurduğu, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail, BM Okulunu Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu vurduğu, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde çok sayıda kişinin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Muin Okulu'nu bombaladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırısı sonrası çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.