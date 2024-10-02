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İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'i İstenmeyen Adam İlan Etti

İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'i İstenmeyen Adam İlan Etti
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen adam' ilan ederek ülkeye girmesini yasakladı. Katz, Guterres'in İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınamamasını eleştirdi.

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ettiğini ve ülkeye girmesini yasakladığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyadaki hemen hemen her ülkenin yaptığı gibi, İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını açıkça kınayamayan hiç kimse, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyordur" ifadelerini kullandı.

Katz, Guterres'e yönelik şu ifadeleri kullandı:

"O, 7 Ekim'de Hamas katillerinin gerçekleştirdiği katliamı ve cinsel saldırıları henüz kınamamış, onları terör örgütü ilan etme yönünde hiçbir çabaya öncülük etmemiş bir Genel Sekreter'dir. Hamas, Hizbullah, Husiler ve şimdi de küresel terörün ana gemisi İran'dan gelen teröristlere, tecavüzcülere, katillere destek veren bir Genel Sekreter, BM tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. İsrail, Antonio Guterres olsun ya da olmasın, vatandaşlarını savunmaya ve ulusal onurunu korumaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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