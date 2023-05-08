İsrail, Bilimde Beyin Göçünün Önüne Geçmek İçin Teşvik Planı Başlattı

KUDÜS, 8 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, ulusal araştırma kapasitesini güçlendirmek amacıyla, denizaşırı ülkelerde bulunan bilim insanlarını ülkelerine dönmeye yönlendirmek için bir teşvik planı başlattı.

KUDÜS, 8 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, ulusal araştırma kapasitesini güçlendirmek amacıyla, denizaşırı ülkelerde bulunan bilim insanlarını ülkelerine dönmeye yönlendirmek için bir teşvik planı başlattı.

İsrail Yüksek Öğrenim Konseyi'nden Pazar günü yapılan açıklamaya göre "bilimsel araştırmaları destekleme ve bilim insanlarını geri getirme" başlıklı plan kapsamında en iyi araştırma görevlilerini işe almak suretiyle araştırma kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Plana göre konsey, beş yıllık süre içinde belirli araştırma enstitülerinde 40 araştırma görevlisini işe alma maliyetinin üçte birini karşılamak üzere 116 milyon şekel (yaklaşık 31.9 milyon ABD doları) ayıracak.

Plan ayrıca, ülkelerine dönen vatandaşlar ile denizaşırı doktora sonrası mezunlarının İsrail akademisindeki araştırma faaliyetlerine daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacak.

Plan kapsamında, adayların liselerde eğitmenlik yapmaları şartıyla üniversitelerde yarı zamanlı pozisyonlar sunuluyor. Bu mekanizma sayesinde fen fakültelerinin genişletilmesinin yanında yüksek ve orta öğretimle daha yakın ilişkiler kurulması hedefleniyor.

Plan, ülkeye dönen araştırma görevlilerinin istihdamının finansmanında görev alacak olan İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanlığı ile işbirliği içerisinde uygulanacak.