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İsrail, Beytüllahim Kentinde Filistinlilere Ait Okulu Yıktı

İsrail, Beytüllahim Kentinde Filistinlilere Ait Okulu Yıktı

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BEYTÜLLAHİM, 8 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Jib Al-Deeb Okulu'nun İsrailli yetkililer tarafından yıkılmasının ardından bölgede toplanan insanlar, 7 Mayıs 2023.

BEYTÜLLAHİM, 8 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Jib Al-Deeb Okulu'nun İsrailli yetkililer tarafından yıkılmasının ardından bölgede toplanan insanlar, 7 Mayıs 2023.

İsrailli yetkililerin Pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait bir okulu yıkması, Filistinliler ve uluslararası toplum tarafından öfkeyle karşılandı ve kınandı. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Beytüllahim Batı Şeria Güncel Haberler

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