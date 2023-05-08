İsrail, Beytüllahim Kentinde Filistinlilere Ait Okulu Yıktı

BEYTÜLLAHİM, 8 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Jib Al-Deeb Okulu'nun İsrailli yetkililer tarafından yıkılmasının ardından bölgede toplanan insanlar, 7 Mayıs 2023.

İsrailli yetkililerin Pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait bir okulu yıkması, Filistinliler ve uluslararası toplum tarafından öfkeyle karşılandı ve kınandı. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)