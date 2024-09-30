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İsrail Beyrut'un Merkezine Saldırdı: 4 Ölü

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İsrail, 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda ölenlerden 3'ünün Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi olduğu belirtildi.

- İsrail 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un merkezini vurdu: 4 ölü

BEYRUT - İsrail'in 2006 Lübnan Savaşı'ndan bu yana Beyrut'un merkezine düzenlediği ilk saldırıda 3'ü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, 2006 Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Beyrut'un merkezini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kola bölgesindeki bir binanın üst katına düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından yapılan açıklamada ise, Kola bölgesindeki saldırıda komutanlarından 3'ünün hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail Beyrut'un Merkezine Saldırdı: 4 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orta Doğu Güvenlik Politika Filistin Güncel Beyrut İsrail Dünya

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