İsrail, Beyrut'un Güneyine Saldırdı: 5 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

- İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu

BEYRUT - İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Al-Shiyah bölgesine tahliye uyarısı yapmasından 40 dakika sonra saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansırken, olayda can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyini de vurmaya devam ediyor. İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Sarba ve Ain Qana kasabaları arasındaki Burj Shemali ilçesini vurdu. Tyre'de daha önce tahliye uyarısı verdikleri bir binayı hedef alan İsrail güçleri, Deir Mimas kasabasına da baskın düzenledi. İsrail güçleri, ayrıca başkent Beyrut'un güneyini de hedef aldı. Beyrut'un güneyindeki Al-Shiyah bölgesine tahliye uyarısı yapan İsrail güçleri, yaklaşık 40 dakika sonra saldırı düzenledi. Çok katlı bir binayı hedef alan İsrail güçlerinin vurma anları kameraya yansıdı. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

5 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Qotrani ve Deir Qanoun Ras Al-Ain kasabalarına da saldırı gerçekleştiren İsrail güçleri, can kayıplarına neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Qotrani kasabasına düzenlenen saldırıda 3 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 sağlık görevlisinin yaralandığı kaydedildi. Deir Qanoun Ras Al-Ain kasabasına düzenlenen saldırıda da 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.