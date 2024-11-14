İsrail Beyrut'un Güneyinde Hava Saldırılarını Sürdürüyor
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Haret Hureyk mahallesinde bulunan Dar El-Havra Tıp Merkezi'ni hedef aldı.
BEYRUT, 14 Kasım (Xinhua) -- İsrail Beyrut'un güney banliyölerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan televizyon kanalları, İsrail savaş uçaklarının başkentin güneyindeki Haret Hureyk mahallesinde yer alan Dar El-Havra Tıp Merkezi'nin de hedef aldığını bildirdi.
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