İsrail, Beyrut'taki Sakinlere Tahliye Uyarısında Bulundu
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güney sınırındaki bazı bölgelerde yaşayan halkı, güvenlik gerekçesiyle binaları derhal boşaltmaları konusunda uyardı. Beyrut'un güney banliyölerinde terörist Hizbullah'a yakın bölgelerde oturanların tedbir alması istendi.
(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Adraee yaptığı paylaşımla Beyrut sakinlerine bazı mahalleleri boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu. Binaların derhal boşaltılması ve en az 500 metre mesafe bırakılması gerektiğini belirten Adraee Beyrut'un güney sınırındakilerin bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı.