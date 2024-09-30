İsrail, Beyrut'taki Sakinlere Tahliye Uyarısında Bulundu

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Adraee yaptığı paylaşımla Beyrut sakinlerine bazı mahalleleri boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu. Binaların derhal boşaltılması ve en az 500 metre mesafe bırakılması gerektiğini belirten Adraee Beyrut'un güney sınırındakilerin bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a kara herakatı başlatmasından sonra İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın güney sınırında yaşayanların bölgeyi boşaltması yönünde uyarılarda bulundu. X hesabı üzerinden açıklama yapan Adraee şu ifadeleri kullandı:

"Beyrut'un güney banliyölerinde yaşayanlara acil uyarı Aşağıdaki mahallelerde özel haritalarda belirtilen binalarda ve onlara bitişik binalarda bulunan herkese: Terörist Hizbullah'ın çıkarlarına ve tesislerine yakın bir yerde bulunuyorsunuz ve bu nedenle IDF onlara karşı güçlü bir şekilde hareket edecek. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için binaları derhal tahliye etmelisiniz."

Adraee, Beyrut'un güney banliyölerinden söz ederek bir harita paylaştı .