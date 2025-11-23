Haberler

İsrail, Beyrut'a Saldırıyor: Hizbullah Lideri Öldürüldü

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüğünü açıkladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının liderini öldürdüğünü iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

Açıklamada, Tabatabai'nin İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana askeri kanadın lideri olarak faaliyet yürüttüğü savunuldu.

Tabatabai'nin 2016'dan bu yana ABD Dışişleri Bakanlığının yaptırım listesinde yer aldığı da aktarıldı.

Hizbullah, askeri kanadından üst düzey bir ismin hedef alındığını doğrulamıştı

Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kumati ise İsrail saldırısında askeri kanattan önemli bir üst düzey ismin hedef alındığını doğrulamıştı.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak da Beyrut saldırısının ardından Hizbullah'ın karşılık vermesini beklediklerini ancak bu olasılığa hazırlıklı olduklarını söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a düzenlediği saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Beyrut saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun gün içinde ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük hasar oluştuğunu bildirmişti. Saldırıda, Hreyk Mahallesi'ndeki bir binanın 3 roketle hedef alındığı aktarılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
