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İsrail, Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamayla İlgisini Reddetti

İsrail, Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamayla İlgisini Reddetti
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İsrailli yetkililer, İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgili iddiaları reddederek herhangi bir bağlantılarının olmadığını açıkladı. Patlama, İran'ın nükleer programına yönelik müzakerelerin gerçekleştiği sırada meydana geldi ve 516 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgileri olmadığını iddia etti.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.

Patlamada 516 kişi yaralandı

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

İran devlet televizyonu, patlamada şu ana kadar 516 kişinin yaralandığı bildirilmiş, can kaybına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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