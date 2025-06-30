İsrail Belediye Başkanı, Haaretz Gazetesi'ni Yasaklayacak

İsrail'in güneyindeki Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan, Gazze Şeridi'nde İsrailli komutanların, askerlerine insani yardım dağıtım noktalarına gelen Filistinlilere kasıtlı olarak ateş açma emri verdiğini ortaya çıkaran Haaretz gazetesinin satışını yasaklayacağını duyurdu.

Haaretz gazetesi; Nir Hasson, Yaniv Kubovich ve Bar Peleg adlı muhabirlerin imzasıyla yayınladığı haberin İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı uluslararası arenada öfke seline yol açmasının ardından, Arad Belediye Başkanı Maayan'ın gazetenin satışını kentte yasaklayacağını duyurduğunu aktardı.

Arad Belediye Başkanı Maayan, "kan iftirasıyla" suçladığı Haaretz'in kentte satışına izin vermeyeceğini belirterek, "Teröristlere yataklık eden gazeteyi Arad kentine sokmayı yasaklayacağız." ifadesini kullandı.

Maayan, Haaretz'e konuşan İsrail askerlerinin ifşaatlarını çürütecek hiçbir kanıt sunamazken gazeteyi hedef almayı sürdürdü.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden Maayan, Mart 2024'ten bu yana Arad Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

Haaretz, Arad'da okuyucularına ulaşmayı sürdürecek

Haaretz gazetesi editörü Aluf Benn ise Arad Belediye Başkanı Maayan'ın boykot açıklamasına, "Her yerde olduğu gibi Arad'da da okuyucularımıza sadakatle hizmet etmeye devam edeceğiz." diyerek yanıt verdi.

İsrailli avukat Michael Sfard ise bir Başkanın, belediye hizmet binasının kafeteryasında dahi hangi gazetelerin satılacağına karar verme yetkisi olmadığını vurguladı.

İronik bir dille Maayan'a seslenen Sfard, "Neden Haaretz'i yasaklamakla yetiniyorsunuz? Neden solcuların kente girmesini engellemiyorsunuz? Neden kentin girişinde sadakat test kabinleri kurmuyorsunuz?" dedi.

İsrail askerleri, Filistinlileri kasten öldürme emri aldıklarını itiraf etmişti

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (Gaza Humanitarian Foundation- GHF) sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri kasten öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.

Ortaya çıkan bilgiler üzerine İsrail Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kalmış, İsrail ordusu da olayın soruşturulduğunu duyurmuştu.

Gazze'deki hükümet bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 583 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti.