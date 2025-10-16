Haberler

İsrail Belediye Başkanı Almanya'da Protesto Edildi

İsrail'in Bat-Yam Belediye Başkanı Tzvika Brot, Berlin'in Neukölln ilçesindeki meclis toplantısında Sol Partililerin protestosuyla karşılaştı. Protestocular, Brot'a 'hoş gelmediniz' ve 'katil' şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in Bat-Yam Belediye Başkanı Tzvika Brot, Almanya'da protesto edildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bat-Yam'ın kardeş kenti olan Berlin'in Neukölln ilçesindeki meclis toplantısına gelen Brot, burada Sol Partililerin tepkisiyle karşılaştı.

Brot'un gelişini protesto eden Sol Partililer, Tzvika'ya, "hoş gelmediniz", "soykırımcı" ve "katil" diye bağırdı.

Bazı Sol Partili ve Yeşiller partili meclis üyeleri, İsrailli Belediye Başkanı'nın meclise hitabı sırasında salonu terk etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
