İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 binayı yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 binayı yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordu güçleri, sabahın erken saatlerinde Selfit kentine bağlı Haris köyüne çok sayıda zırhlı araçla baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, geçen yıl Ariel Yahudi yerleşim birimine düzenlediği saldırı sonrası öldürülen Filistinli Muhammed Suf'un ailesine ait evin çevresinin kuşatılarak binaya patlayıcılar yerleştirildiğini anlattı.

İnşası henüz tamamlanmayan üç katlı binanın, patlatılarak tamamen yıkıldığı belirtildi.

Kalkilya kentine bağlı Hacce beldesinde de İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Yunus Heylan'ın iki katlı evini buldozerlerle yıktı.

İsrail "suçun şahsiliği ilkesini" ihlal ediyor

Yerel kaynaklar, her iki evin de "İsraillilere yönelik saldırı gerçekleştirerek ölümlerine neden olan kişilerin yaşadığı konutlar" olduğu gerekçesiyle yıkıldığını aktardı.

Yunus Heylan, 25 Ekim 2022'de El-Funduk beldesinde bir Yahudi yerleşimciye bıçaklı saldırı düzenleyerek ölümüne neden olmak suçundan tutuklanmıştı.

Muhammed Suf da 15 Kasım 2022'de 3 İsraillinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Ariel Yahudi yerleşim birimine düzenlediği saldırı sonrası İsrail güçleri tarafından öldürülmüştü.

İsrail güçlerinin saldırganların yaşadığı konutları yıkması, "suçun şahsiliği ilkesini" ihlal ederek ailelerine de zarar verdiği ve bir tür toplu cezalandırma olduğu için uluslararası hukuk örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Doğu Kudüs'te yıkım

Öte yandan Doğu Kudüs'ün Annata beldesine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, 6 katlı bir binanın çevresini kuşattığı kaydedildi.

İsrail Belediyesine ait buldozerlerin, her bir katında 3 daire bulunan 6 katlı binayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığı aktarıldı.

Binanın ilk katının kullanıldığı, diğer katların ise henüz inşaat halinde olduğu ifade edildi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, "ruhsatsız" olduğunu savunarak yıkıyor.

Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.