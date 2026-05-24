İsrail ordusu, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 72 yaşındaki bir adamı ve 6 çocuğu gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 72 yaşındaki bir adam ile 6 çocuğu gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistinli aktivist Muhammed Avd'ın açıklamalarına yer verildi.

Avd, İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesine baskın düzenleyerek evlerde arama yapıldığını belirtti. Filistinli aktivist, 72 yaşındaki bir adam ile 15-16 yaşlarındaki 4 çocuğun İsrail güçlerince gözaltına alındığını kaydetti.

Beyt Avva belediye binasına baskın

WAFA'nın haberine göre, El Halil'in batısındaki Beyt Avva'da ise İsrail güçleri belediye binasına baskın düzenledi.

İsrail askerleri, belediye binasının kapısını kırarak içeri girdi.

Bir kız çocuğu da gözaltına alındı

İsrail askerleri Tubas'ın güneydoğusundaki Tamun beldesindeki bazı evlere sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Tubas Esirler Cemiyeti Müdürü Kemal Beni Avde, İsrail ordusunun 16 yaşındaki bir kız çocuğunu evine düzenlediği baskınla gözaltına aldığını belirtti.

Doğu Kudüs'te bir çocuk gözaltına alındı

İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Annan beldesine de baskın düzenledi.

Evinde arama yapılan 17 yaşındaki Hamza Rani Ahmed Rabi, İsrail güçlerince gözaltına alındı.