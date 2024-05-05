İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin cuma ve cumartesi günleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltıların Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, Kalkilya, Tulkerem, Ramallah, Eriha ve El Halil kentlerinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 575'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınanlar arasında kadın, çocuk ve daha önce serbest bırakılan eski tutukluların olduğu bilgisi verildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.