İsrail, Batı Şeria'nın El Halil Kentinde Bir Köy Evini Yıktı
Xinhua - Güncel
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EL HALİL, 20 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'e ait bir iş makinesi Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin güneyindeki Yatta köyünde bir evi yıkıyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
EL HALİL, 20 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'e ait bir iş makinesi Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin güneyindeki Yatta köyünde bir evi yıkıyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
Xinhua / Güncel