İsrail, Batı Şeria'nın Cenin Kentinde Filistinlilere Ait Evleri Yıktı
CENİN, 19 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere ait evleri yıkan bir İsrail ekskavatörü, 17 Haziran 2025. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
CENİN, 19 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere ait evleri yıkan bir İsrail ekskavatörü, 17 Haziran 2025. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel