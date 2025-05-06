İsrail, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere Ait Evleri Yıktı
TULKERİM, 6 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin doğusunda yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinlilere ait evleri yıkan İsrail ekskavatörü, 5 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
TULKERİM, 6 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin doğusunda yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinlilere ait evleri yıkan İsrail ekskavatörü, 5 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel