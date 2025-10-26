Haberler

İsrail, Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarına Saldırdı

Güncelleme:
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında, Filistinli çiftçilerin geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını tahrip etti. Bu saldırılar, zeytin hasadı döneminin ekonomik ve kültürel önemine rağmen artarak devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kenti yakınlarındaki El-Munya köyünde onlarca zeytin ağacını tahrip etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrailliler, Munya köyündeki El-Kerm bölgesinde yaklaşık iki dönüm arazi üzerindeki zeytin ağaçlarını kesti.

Arazinin, bölge sakini Mahmud Cebbarin'e ait olduğu aktarılırken, Cebbarin'in dün İsrailliler tarafından darbedildiği ve elinin kırıldığı, ardından olay yerine gelen İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Zeytin hasadı dönemine denk gelen bu saldırı, Batı Şeria genelinde artan İsrailli gaspçıların eylemlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Her yıl ekim ayının ikinci yarısında başlayan zeytin toplama sezonu, Filistinli çiftçiler için hem ekonomik hem kültürel açıdan büyük önem taşıyor. Ancak bu dönem, İsraillilerin saldırıları nedeniyle her geçen yıl daha da zorlaşıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi; bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

Konsey Başkanı Muayyed Şaban, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle sezon başından bu yana yaklaşık 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini aktarmıştı.

Şaban, bu yılki zeytin sezonunu "on yılların en zor dönemi" olarak tanımlamış, İsrail'in "askeri bölge" ilanı politikasının da tarım arazilerini Filistinlilerden kopardığını vurgulamıştı.

Filistin Tarım Bakanlığına göre, zeytin sezonu ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor. Binlerce aile geçimini bu sektörden sağlıyor ancak Bakanlığın saha verileri, bu yılki üretimin normal seviyenin yalnızca yüzde 15'i civarında olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
