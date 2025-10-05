Haberler

İsrail, Batı Şeria'da Yeni Yerleşim Planını Onayladı

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kefer Kadum köyünde 35 dönümlük araziyi gasbetmek için yeni bir yerleşim planı onayladı. Bu plan, mevcut yasa dışı yerleşim birimine 58 yeni konut eklemeyi hedefliyor.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kefer Kadum köyündeki 35 dönümlük Filistin arazisini gasbetmeye yönelik yeni bir yerleşim planını onayladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkilisi Munif Nezzal,Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuştu

Nezzal, "İşgalci İsrail'in medya aracılığıyla yayımladığı planla Kefer Kadum köyünün kuzeyinde, 10 numaralı parselde yer alan 35,31 dönümlük arazi gasbedilecek." dedi.

Filistinli yetkili, söz konusu planın, köy arazileri üzerine inşa edilmiş olan "Metzpe Yeshai" adlı yasa dışı İsrail yerleşim birimine 58 yeni konut eklemeyi hedeflediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen İsrail yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bu uygulamaların iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırdığını vurguluyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen ay Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria topraklarının yüzde 82'sini İsrail egemenliğine dahil etmeyi planladığını açıklamış, ayrıca "Filistin Devleti'nin kurulmasının engellenmesi gerektiğini" savunmuştu.

