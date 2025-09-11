İsrail, Batı Şeria'da Üç Belediye Başkanını Gözaltına Aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da son iki günde 2 beldenin daha belediye başkanını gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinin güneyindeki Sile ez-Zahr beldesine baskın düzenledi.

Beldenin caddelerinde konuşlanan ve evlere zorla giren İsrail askerleri Sile ez-Zahr Belediye Başkanı Abdulfettah Ebu Ali ile 4 kişiyi gözaltına aldı.

Cenin'in güneyindeki Ceba ile batısındaki Kefr Dan beldelerine de baskın düzenleyen İsrail ordusu, bu beldelerden de 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu dün de Kudüs'ün kuzeyindeki Kubeybe beldesi Belediye Başkanı Nafiz Hammude'yi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, 8 Eylül'de Ramot Kavşağı'nda bir otobüse düzenlenen ve 6 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Kubeybe ve Katne beldelerinden olduğunun açıklanmasının ardından İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeyine yönelik baskınlarını artırdı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Selfit kentinde geniş çaplı gözaltı baskınları düzenledi.

Selfit'in çeşitli beldelerine düzenlediği baskınlarda İsrail ordusu, aralarında üst düzey yetkililer de olmak üzere Fetih hareketinden çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Sile ez-Zahr Belediye Başkanı Ebu Ali, İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı üçüncü belediye başkanı oldu.

El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, İsrail ordusu tarafından 2 Eylül'de gözaltına alınmış, suçlama ve yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" kapsamında hapse atılmıştı.

Filistinliler, İsrail'in Batı Şeria'daki ev yıkımı, yerinden etme ve Filistin topraklarını gasbederek yerleşim yeri kurma gibi ihlallerini "ilhak planları" kapsamında yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail, ağustos ayında ev, ticarethane ve tarım tesisleri de dahil 125 yapıyı yıktı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.