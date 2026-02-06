Haberler

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Fransızı gözaltına aldığı doğrulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da iki Fransız vatandaşı gözaltına aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, gözaltı hakkında bilgi sahibi olduğunu ve vatandaşlarının haklarının korunması için İsrail ile iletişimde olduğunu bildirdi. Boyun Eğmeyen Fransa partisi, gözaltının uluslararası aktivistlere yönelik artan baskıların bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Fransız vatandaşını gözaltına aldığı belirtildi.

Fransız diplomatik kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Fransızı gözaltına aldığını doğruladı.

Kaynaklar, Fransa Dışişleri Bakanlığının bu gözaltılardan haberdar edildiğini ve 2 Fransızın konsolosluk korunması kapsamında haklarının gözetilmesi için İsrail makamlarıyla yakın iletişimde olduğunu belirtti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden dün yapılan açıklamada, 2 Fransız vatandaşın İsrail ordusu tarafından yasa dışı bir şekilde gözaltına alınması ve tutuklu kalmasından endişe edildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Fransızların işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli köy sakinlerine yönelik "sömürge şiddetini" belgelediği sırada gözaltına alındığı kaydedilirken, bu vatandaşların Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) adlı sivil toplum kuruluşu ile birlikte sahada olduğu aktarıldı.

Bu olayın, bölgede uluslararası aktivistlere yönelik gözaltı ve sınır dışı edilme kararlarının arttığı bir dönemde yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, bunun arkasında "Filistinlileri destekleyenleri izole etme isteğinin yattığı" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Fransız makamlarının sessizliğine anlam verilemediğinin altı çizilirken, "Dışişleri Bakanlığı beklemeksizin vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep etmeli." denildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu

Vurgunun boyutu dudak uçuklattı! Milyonluk malvarlığına el konuldu
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç