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Son dakika haberleri! İsrail Batı Şeria'da iki Filistinli tutuklunun evini yıktı

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Son dakika haber: İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinli tutuklunun evini yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinli tutuklunun evini yıktı.

İsrail askerleri, yıkımı gerçekleştirmek üzere sabah saatlerinde Selfit kentine geldi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular Yusuf Asi ile Yahya Meri'nin kentteki evleri patlayıcı yerleştirilerek yıkıldı.

Yıkım öncesinde İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında çıkan olaylarda 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

İsrail, Asi ve Meri'yi 29 Nisan'da bir Yahudi yerleşim biriminde çalışan güvenlik görevlisini öldürmekle suçluyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail güçleri, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimleri genişletme çabasıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

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