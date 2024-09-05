Üye Girişi
Haberler

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri patlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere ait 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu. Bölgedeki sakinler dumanlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere ait 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'ndaki Ensar Camisi çevresinde yaşayan Filistinli bazı aileleri zorla yerinden etmek üzere evlerinden çıkardı.

İsrail askerleri, daha sonra bölgedeki bir evi patlayıcılarla yıktı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda da Filistinli ed-Devş ailesine ait evi patlayıcıyla havaya uçuran İsrail askerleri, çevredeki diğer evlere de zarar verdi.

Bölge sakinleri patlama sonucu çıkan dumanlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda boğulma tehlikesi geçiren bazı vatandaşları evlerinden dışarı çıkardığı belirtildi.

İsrail ordusu Cenin ve Tulkerim'e takviye kuvvet gönderiyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerindeki işgal ve baskınlarına takviye güçler kullanarak devam ediyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda bugüne kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 9, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 33 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 690 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Batı Şeria Filistin Güncel İsrail Dünya

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı

 Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

 Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
Arkadaşlarından yürek burkan sözler: Burası Narin'in yeri, o gelince o burada olsun

Narin'in okulunda sessizlik! Arkadaşlarından yürek burkan sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Eylül Düzce'de nerede deprem oldu? Portekiz Hırvatistan maçı hangi kanalda? Portekiz Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Danimarka İsviçre maçı CANLI izle! (FULL HD) Danimarka İsviçre maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Danimarka İsviçre maçı hangi kanalda? Danimarka İsviçre maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Arda Güler, Ballon d'Or'a aday mı? Azerbaycan İsveç maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Azerbaycan İsveç geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'a aday mı oldu? Azerbaycan İsveç maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Azerbaycan İsveç golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 5-6 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 5-6 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? TV8.5 canlı izle! PORTEKİZ HIRVATİSTAN TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 5 Eylül TV8.5 CANLI 4K İZLE
title