İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Araçları Yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Selfit kentlerinde Filistinlilere ait 15 aracı yaktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler, Selfit kentinin batısındaki Burkin beldesi yakınlarındaki sanayi bölgesinde Filistinlilere ait 14 aracı ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli Burkin yakınlarında toplandı ve gece boyunca yolları kapatıp Filistinlileri tehdit etti.

İsrail'e ait çok sayıda buldozer, beldedeki toprakları yok ederek, İsraillilerin gasbettiği toprakları genişletme çalışmalarını sürdürdü.

İsrail ordusu çarşamba akşamından bu yana Burkin beldesini abluka altında tutuyor; bir İsrailli kadının öldüğü, eşinin ise yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen kişiyi arama gerekçesiyle bölgede soruşturmalar yürütüyor. Bu süreçte Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleşiyor ve mülkleri tahrip ediliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un batısındaki Mesudiye bölgesinde belediyeye ait bir su kuyusunun bekçisine saldırdı ve aracını ateşe verdi.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bugün X hesabından yaptığı açıklamada, işgal altında tuttukları Batı Şeria'nın 19 aydır Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılarda yaptıkları gibi yerle bir edilmesini istemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.