Haberler

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Araçları Ateşe Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli fanatik bir grup, Batı Şeria'nın Debvan beldesinde Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi. Olay sırasında Filistinlilerin müdahalesi sonucu saldırganlar bölgeden kaçtı. Filistin Kurtuluş Örgütü, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Batı Şeria'da 38 bin 359 saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.

AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Muhammed Samir, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grubun sabah saatlerinde Ramallah'ın doğusunda bulunan Debvan beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

Fanatik grubun beldede Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdiğini ve bunlardan ikisinin tamamen yandığını aktaran Samir, orada bulunan Filistinlilerin olaya müdahale etmesiyle saldırganların bölgeden kaçtığını anlattı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler aleyhinde 38 bin 359 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.