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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 evi yıktı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3'ü yapım aşamasındaki 5 evi yıktığı bildirildi. İsrail, sık sık 'ruhsatsız' oldukları iddiasıyla Filistinlilere ait ev ve yapıları yıkıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3'ü yapım aşamasındaki 5 evi yıktığı bildirildi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyinde yer alan Beyt Emir beldesinden Muhammed İyad Avad, AA muhabirine, İsrail güçlerinin, beldenin yerel meclis üyesi Filistinli tutuklu Nedim Sabane'ye ait evi yıktığını söyledi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da ekiplerin, aynı beldede İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda plastik mermiyle yaralanan 2 kişi ile gaz bombasından etkilenen 3 kişiye müdahale ettiği kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, El Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle 110 metrekarelik meskun bir evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail ordusunun, Eriha kentinin kuzeyinde Filistinlilere ait yapım aşamasındaki 3 evi daha yıktığını duyurdu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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