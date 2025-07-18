İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait 350 Koyunu Çaldı

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İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 350 koyunu çaldığı ve 100'den fazla hayvanı telef ettiği bildirildi. Yerel yetkililer, bu olayın Filistinli aileleri hedef alan sistematik bir terör suçu olduğunu vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlere ait 350 koyunu çaldığı ve 100'den fazla hayvanı telef ettiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan Kuzey Ağvar ve Malih Köyü Konsey Başkanı Mehdi Daragıme, fanatik grupların gece saatlerinde bölgeyi abluka altına alındığını ifade etti.

İsraillilerin, Kuzey Ağvar bölgesindeki Şek mevkisinde bir sürüden 117 koyunu bıçak ve kurşunlarla telef ettiğini ve Malih köyünden 350 hayvanı çaldığını paylaşan Daragıme, "Yerleşimcilerin kaçmasının ardından bölge sakinleri sürünün bir kısmını geri alabildiler. Olay hayvancılığa bağımlı tüm Filistinli aileleri ve Ağvar'daki Filistin varlığını hedef alan sistematik bir terör suçudur" dedi.

Daragıme, ayrıca İsrail ordusunun Tubas kentinin kuzeydoğusundaki Malih köyünü bastığını ve köy ahalisinden 3 genci alıkoyarak gözlerini bağladığını belirtti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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