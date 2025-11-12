Haberler

İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Çiftçilere Saldırdı: 2 Yaralı

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki saldırılarda 2 Filistinli yaralandı. İsrailli saldırganlar, tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilere gerçek mermi ve gaz bombası ile müdahale etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki saldırılarında biri gerçek mermiyle olmak üzere 2 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, askerlerin himayesinde Filistinlileri hedef alan saldırıları bugün de devam etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırgan İsrailliler, Beytüllahim'in güneyindeki Arab er-Reşayide köyünde tarlalarını süren çiftçilere saldırdı. Saldırıda bir Filistinlinin kafatası kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Filistinli çiftçiler ile İsrailli saldırganlar arasında çıkan arbedeye İsrail güçleri gaz bombası atarak müdahale etti. Atılan gaz bombasından etkilenen bazı Filistinli çiftçiler, boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde ise Beytüllahim'deki başka bir saldırıya yer verildi.

Habere göre, saldırgan İsrailliler, askerlerin koruması altında Beytüllahim'in doğusundaki Kisan köyünde yine Filistinli çiftçilere taş ve sopalarla saldırdı.

Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine İsrail güçleri ateş açınca bir Filistinli ayağından gerçek mermiyle yaralandı.

