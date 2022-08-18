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İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinli Stk'yı Kapattı

İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinli Stk'yı Kapattı

RAMALLAH, 18 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Perşembe günü Batı Şeria'daki yedi Filistinli sivil toplum kuruluşunu (STK) kapattı.

RAMALLAH, 18 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Perşembe günü Batı Şeria'daki yedi Filistinli sivil toplum kuruluşunu (STK) kapattı. Açıklama, STK temsilcileri ve yöneticileri tarafından yapıldı. İsrail'in Perşembe günü şafaktan önce Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde düzenlediği baskında, kentte faaliyet gösteren yedi sivil toplum ve insan hakları örgütünün ofislerine girildi. İsrail, Ekim 2021'de "terörist" örgütler olarak nitelenen STK'lardan altısını feshetti. İsrail, Filistinli STK'ların Filistinli sol grup Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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